Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik 5 Ocak güncel altın fiyatlarının araştırılmasına neden oldu. Gram altın güncel piyasalarda bugün saat 15.13 itibarıyla 787,85 liradan, çeyrek altın ise 1.281,70 liradan işlem gördü. Yatırımcılar güncel altın fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. İşte 5 Ocak Çarşamba gram altında ve 2 ayar bilezik gramında küçük düşüşler yaşanırken çeyrek altın, ata altın ve spot altında yükseliş kaydedildi. 5 Ocak Çarşamba günü Cumhuriyet altını, ata altını, 22 ayar bilezik gramı, yarım altın fiyatları canlı