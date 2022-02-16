Yatırımcılar ve birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılan Altın Tasarruf Sistemi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde açıklanan Altın Tasarruf sistemine ilişkin merak edilenleri 10 soru etrafında açıkladı.

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın Tasarruf Sistemi'nin duyurulmasıyla birlikte vatandaşların gündeminden düşmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Güncel piyasalarda bugün saat 14.05 itibarıyla gram altın 816,38 liradan, çeyrek altın ise 1.329,70 liradan işlem görüyor. İşte 16 Şubat Çarşamba günü gram altın,