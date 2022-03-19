Hafta sonu altın fiyatlarında devam eden düşüş ekonomi piyasaları tarafından da takip ediliyor. Cuma günü haftayı 920 liranın altında kapatan gram altın hafta sonu da düşüşünü koruyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mart ayı faiz kararının ardından da altın fiyatlarının araştırılmıştı. 19 Mart güncel altın fiyatlarında son durum araştırmaları arttı. Hafta sonu gram altın, çeyrek altın ve altın fiyatları...

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19 Mart Cumartesi günü saat 16.15 itibarıyla gram altın 916,00 liradan, çeyrek altın ise 1.494,28 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları