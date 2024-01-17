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        Haberler Ekonomi Altın Son dakika altın fiyatları| 17 Ocak Çarşamba 2024 bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın alacakların dikkatine! Gram altın 1.960 TL'ye düştü!

        Bugün altın alışı ve satışı yapacaklar, altın fiyatlarını araştırıyor. 16 Ocak Salı günü gram altın 1977 TL'ye kadar gerilemişti. Bugün öğleden sonra da düşüş devam etti ve gram altın 1.960 TL seviyesine düştü. İşte, canlı altın tablosu ile 17 Ocak Çarşamba altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 13:40 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:40
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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