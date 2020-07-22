Alper Öcal aocal@haberturk.com

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş trendi artarak sürüyor. Ons tarafında uzun süredir kıramadığı 1820 dolar seviyesini kırarak destek seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran ons altın fiyatı sonrasında sert bir ralli yaptı.

Gece saatlerinde 15 dakikada 15 dolarlık bir artış kaydederek 1866 dolara fırlayan ve son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşan ons altın fiyatı daha sonra 1855 dolar seviyesine bir düzeltme yaptı. Ons altın, Eylül 2011'de 1920 dolara kadar yükselmişti.

Ons altın fiyatındaki yükseliş gram altın ve çeyrek yatırımcılarını da sevindirdi. Bir süredir 395-400 TL bandında dalgalanan ve 400 TL üzerinde tutunamayan gram altın fiyatı 410 TL'yi test etti. 409.87 TL'ye kadar gram altın fiyatı 22 Temmuz sabah saatlerinde 407.75 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı 670 TL, cumhuriyet altını ise 2673 TL'ye kadar yükseldikten son sırasıyla 66 TL TL ve 2659 TL'ye gevşedi.

ALTIN FİYATI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki sert yükseliş ise Başkan Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamalar ve ABD ile Çin arasında gerilen ilişkiler nedeniyle yaşandı.

Donald Trump dünkü açıklamalarda koronavirüs pandemisinin daha iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini belirtti. 22 Temmuz itibarıyla ABD'de vaka sayısı 4 milyona dayanırken ölü sayısı 140 bini aştı.

Artık hastalığı tanıdıklarını, ekonomileri kapatmanın sürdürülemez olduğunu belirten Trump'ın bu açıklamaları ve trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin gündeme gelmesi nedeniyle dolar endeksi 95 seviyesine inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geldi.

Analistle düşük faiz, bol dolar likiditesi nedeniyle aşı konusundaki olumlu gelişmelere karşın güvenli liman olan altına ilginin arttığını belirtiyor.

Bunda en büyük nedenlerden biri ABD'nin Çin'e karşı küresel koalisyon teklif etmesi ve Japonya'da 15 aydır devam eden fabrika aktivitesindeki daralma altına olan ilgiyi artıyor.

TD Securities yayımladığı notta, "Dünya biraz daha iyi görünürken dolar zayıfladı. Faiz oranları getiri eğrisinin altına düştü ve bu tekrar altına yardım ediyor." dedi.

Öte yandan, gümüş de yüzde 5.5 artışla 22 doların üzerine fırlayarak son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü.