Dolar düşüyor, piyasalar yükseliyor

ABD'de yaşanan gelişmeler nedeniyle dolar endeksi dün son 5 ayın en düşüğünü gördü. Ekonominin hala teşvike ihtiyacı olması ve trilyon dolarlık yeni paket tartışmalarının yanı sıra Donald Trump koronavirüs salgınının daha da kötüye gidebileceğini belirtmesi dolarda küresel değer kaybına yol açtı.
Faizlerin de getirisi eğrisinin altına gerilemesiyle gelişen ülke paraları dolar karşısında pozitif ayrışırken dolar/TL paritesi uzun zaman sonra 6.85'teki direnci aşağı yönlü kırdı ve 6.82'ye kadar indi. Kur daha sonra tekrar 6.84'e çıktı. Euro/TL ise dolar/euro paritesindeki artışla 7.88'de.
Yurt içinde Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararı ve açıklamalar izlenirken dış politikada Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime yönelik süreç izleniyor.
Dün Türkiye, Meis Adası yakınlarındaki sismik arama faaliyetleri kapsamında NAVTEX ilan etmiş, Yunanistan Genelkurmay Başkanı acil ülkesine dönmüştü.
Küresel piyasalarda ise pandemi gelişmeleri öne çıkıyor ancak dolardaki küresel düşüş euro ve piyasalara olumlu yansıdı.
Asya borsaları, koronavirüs vakalarında görülen artışın bankacılık ve seyahat şirketleri üzerinde yarattığı baskı nedeniyle yüzde 1 gerileyen Avustralya dışında yukarı yönlü hareket etti. Küresel talebin yükseleceği beklentisi S&P 500 vadeli kontratlarını yüzde 0.4 yukarı taşıdı.
Euro dolar karşısında 1.15 üzerine çıkarak 18 ayın zirvesini görürken gümüş ve emtia fiyatları sert yükseldi. Ekonomik toparlanmaya ilişkin umutlar küresel talep ve dolardaki düşüşe yön veriyor.
Eurodaki yükseliş Avrupa Birliği'nin koronavirüs kurtarma kurtarma paketi üzerinde mutabakat sağlamasıyla tırmandı. Sağlanan anlaşma birlik içerisindeki ekonomilerin toparlanması ve AB'nin zor durumlarda birlik mesajı vermesi açısından önemli bir adım olarak yorumlandı.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.2 yükselerek son beş ayın zirvesine çok yakın bir konuma tırmandı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.2 geriledi.
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