07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin ile ABD arasında devam eden 'ticaret savaşın' gerilimin azlmayıp tam tersine yükselmesi yatırımcıları 'güvenli liman' arayışına itiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Çin menşeili 300 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, bu sebeple altında hızlı bir yükselişe yol açtı.
Uluslararası piyasalarda temmuz sonunda altının ons fiyatı 1.413 dolar seviyesinde bulunuyordu. Bugün Çin ile ABD arasında herhangi bir yumuşama belirtisi görülememsiyle ons fiyatı 1.495 dolara kadar yükseldi ve 1.500 dolarlık kritik seviyeye yaklaştı. Böylece son 1 haftada yüzde 5.8 değerlenen altın uluslararası piyasalarda Nisan 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
YATIRIMCI RİSK ALMIYOR
Singapur merkezli Oversea-Chinese Banking Corporation'ın ekonomisti Howie Lee konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Dünya istikrarsız bir durumda ve altın fiyatları bundan yarar sağlıyor. Altın yakında 1.500 doları görecektir. Ocakta mükemmel malzemelerin bir araya geldiğini görüyoruz: Düşük faizler, ticaret gerilimi, Basra Körfezi'ndeki jeopolitik gerilim ve zayıf bir dolar. Tüm bunlar yatırımcıların risksiz portfolyolara yönelmesine yol açıyor. Yatırımcı kaynaklarını altına kaydırıyor" ifadelerini kullandı.
DOLARDAKİ DÜŞÜŞ GRAM ALTINI YAVAŞLATTI
FXTM Analisti Lukam Otunuga ise yayımladığı bilgi notunda "Küresel büyümeyle ilgili korkular, ticaret gerilimi ve Brexit gibi konular risk iştahını törpülemeyi sürdürdükçe altındaki yükseliş devam edecektir" dedi.
Uluslararası piyasalarda altın 76 ayın zirvesine çıkarken, yurtiçinde dolar/TL'nin 5.50'nin altına düşmesiyle yükseliş sınırlı kaldı. Gram altın 263 lirayla son 1.5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
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