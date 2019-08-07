Dolar/TL dün ABD'nin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesine rağmen, yüksek faiz getirisiyle korunaklı görünen ve gelişmekte olan ülke paralarından pozitif ayrışan TL nedeniyle düşüşünü sürdürdü.

TL dün dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimi olurken, hafta başında 5.62 seviyesine gelmesine rağmen 5.50 altını zorluyor.

Analistler faiz şemsiyesinin yanı sıra S-400 ve Merkez Bankası kaynaklı endişelerin dinmesi ve carry trade olanağı nedeniyle TL'deki iyimser havanın bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.

Deutsche Bank'ın Rus Rublesi ve Güney Afrika Randı karşısında Türk Lirası alım tavsiyesi vermesinin ardından Societe Generale de rand karşısında lira uzun tavsiyesinde bulundu ve Dolar/TL'de kısa pozisyona geçtiğini belirtti.

Dolar/TL dün 5.5204'ten kapanmasının ardından 5.50'li seviyelere indi. Kur, ticaret savaşlarının paritelerde yarattığı baskı ve güvercin söylemleriyle bilinen Fed St. Louis Başkanı Bullard'ın şahin görünen mesajlarına rağmen 7 Ağustos sabahı 5.50 altını gördü.

Büyüme ve resesyon endişeleriyle güvenli liman olarak görülen altın fiyatları ise yükseliyor. Spot altın 1490 doların üzerini görürken, gram altın fiyatı 264 liraya tırmandı. 60 doların altına inen brent petrol ayı piyasasına girdi.

Bullard, dün New York'ta yaptığı konuşmada ticaret belirsizliği için zaten döngü ortası ayarlama yapıldığını belirterek, "Ufukta resesyon görülmüyor." şeklinde konuştu.

Piyasaların büyümedeki yavaşlama kaygıları ve Trump yönetiminin baskısı nedeniyle gelecek Fed toplantılarında 2-3 faiz indirimi beklentisinin artmasına rağmen Bullard, Fed son toplantıda yapılan 25 baz puanlık indirimin etkilerini görmek istediklerini belirtti.

Küresel piyasalarda bugün Hindistan'ın faiz kararı ve Almanya'nın sanayi üretim verileri izleniyor. Hafta içerisinde de Japonya'nın büyüme rakamları, ABD işsizlik verileri izlenecek.

Türkiye özelinde ise başta Fırat'ın doğusuna yapılması muhtemel olan askeri harekat, jeopolitik riskler, ABD ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki gerginlik takip ediliyor.