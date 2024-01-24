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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen hayatını kaybetti

        Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen hayatını kaybetti

        CHP'li ve Gazeteci Altan Öymen'in eşi, Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen 91 yaşında hayatını kaybetti. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajları geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 09:01 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:01
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        Altan Öymen'in eşi hayatını kaybetti
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        CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen'in eşi Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen yaşamını yitirdi.

        Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen 91 yaşında hayatını kaybetti.

        Altan Öymen'in yeğeni Örsan Öymen X'ten yaptığı açıklamada, "Amcam Altan Öymen’in eşi ve yengem Aysel Öymen’i ne yazık ki kaybettik. Hayatımda tanıdığım en akıllı, en güçlü, en gerçekçi insanlardan birisiydi. Cenazesi Perşembe öğlen İstanbul’da Teşvikiye Camii’nden kalkacak, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir" dedi.

        Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Aysel Öymen, 1978’de Türkiye’nin ilk kadın Hazine genel müdürü olmuştu. Öymen çifti, 1956 yılında evlenmişti.

        CENAZE TÖRENİ İSTANBUL’DA

        Hazine Müsteşarlığı’nda önemli görevlerde bulunan Aysel Öymen, Türkiye’nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yapmıştı. İki çocuk annesi 1933 doğumlu Aysel Öymen yarın öğlen Teşvikiye Camisi’nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

        ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Genel Başkanımız Altan Öymen'in değerli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'e Allah'tan rahmet, Öymen ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mesajında, "Genel Başkanım Sayın Altan Öymen'in değerli eşi Aysel Öymen'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Aysel Öymen'e Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

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