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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Aliyev, " Ermenistan ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmiyorum ama görüşmelere Türkiye'nin katılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya gelmişti. İnsani ateşkes kararı çıkan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada tarafların Minsk Grubu arabuluculuğunda görüşmelere devam etmeyi kabul ettiği ifade edilmiş, bu ifadeler olası bir müzakere masasında Türkiye'nin olmayacağı yorumlarına neden olmuştu.

ERMENİSTAN SALDIRILARINDA 41 SİVİL ÖLDÜ

Azerbaycan Başsavcılığı´nın Ermenistan'ın ateşkes sonrası Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence'deki sivillere yönelik saldırıda bilançoyu açıkladı. Başsavcılık, Ermenistan'ın saldırısında 41 sivilin hayatını kaybettiğini ve 207 kişinin yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önlemeye devam ederken, Rusya'da ateşkes ilan edilmesinin ardından Ermenistan'ın Azerbaycan'ın en büyük ikinci kente gerçekleştirdiği sivillere yönelik bilanço açıklandı. Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıda, toplam 41 sivilin hayatını kaybettiğini ve 207 kişinin yaralandığını duyurdu. Başsavcılık, Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı saldırıda, bin 185 evin, 148 sivil tesisin ve 57 adet çok katlı binanın kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.