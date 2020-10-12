Azerbaycan'da son durum! Ermeni ateşkesi!

AA

Ermenistan, Kremlin'de varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Azerbaycan topraklarındaki sivilleri hedef almaya devam etti. Cumartesi günü Hadrut ve Cebrail'e saldırıda bulunan Ermeni ordusu Gence ve Mingeçevir kentlerini, Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine top ve füze ateşine tuttu.

41 SİVİLİ ŞEHİT ETTİLER, 205 YARALI

Gence'de 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden sivil Azerbaycan vatandaşı 41'e yaralı sayısı ise 205'e yükseldi.

ALİYEV: SALDIRILAR RUSYA'YA SAYGISIZLIKTIR

AA'da yer alan habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gence'ye yapılan saldırının sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğunu belirterek, "Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecektir" ifadesini kullandı.

Aliyev, "Saldırı, Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan müzakerelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür. Bu alçakça saldırılar, Azerbaycan halkının iradesini asla kıramaz!" değerlendirmesinde bulundu.

HACIYEV: GENCE, SAVAŞ BÖLGESİNE ÇOK UZAKTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın ateşkesi hiçe sayarak Gence şehrine, sivil yerleşim birimlerine saldırarak savaş suçu işlediğini bildirdi.

Hacıyev, "Askeri operasyonların yapıldığı bölgeden uzak mesafede bulunan sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur. Bu Ermenistan yönetiminin ahlaksız davranışının bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

"ERMENİ ASKERLERİ FİRAR EDİYOR"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankın, 6 D-20 ve D-30 obüs topunun, 5 mühimmat taşıyan kamyonun, 11 otomobilin, 3 Grad füze sisteminin, 5 Gvozdika kundağı motorlu obüsün, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin panik içerisinde olduğu, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu motorize piyade alaylarına bağlı askerlerin firar ettiği aktarıldı.

GÖNÜLLÜ ORTODOKS SALDIRIDA CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre öte yandan, Azerbaycan ordusuna gönüllü olarak katılan Ortodoks Azerbaycan vatandaşı Denis Alexandrovic Karabağ cephesinde çarpıştığı sırada; Ermeni güçlerince gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetti. Alexandrovic hayatını kaybettiği Karabağ cephesine yakın bir bölgede törenle toprağa verilirken; törene çok sayıda Azerbaycan ordusunda görevli üstdüzey askeri komuta kademesi katıldı. Alexandrovic'in adı da Karabağ'da çarpışan Azerbaycan'nın, milli kahramanlar listesine girdi.