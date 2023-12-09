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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan hayatını kaybetti

        Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan hayatını kaybetti

        DEVA Parti lideri Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan yaşamını yitirdi. Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan da 6 Kasım'da hayatını kaybetmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 13:25 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:20
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        Ali Babacan'ın annesi hayatını kaybetti
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan hayatını kaybetti.

        DEVA Partisi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güner Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

        Güner Babacan, 10 Aralık Pazar günü Hacı Bayram Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.

        BABASINI DA KAYBETMİŞTİ

        Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan da 6 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

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