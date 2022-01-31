Alevler her yeri sardı! Kahreden haber!

DHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde, Nurettin Kaleli'ye ait müstakil evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ahşap evi sardı.

ANNE, BABA VE KIZLARI EVDEN ÇIKABİLDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre yangın sırasında uykuda olan aileden Nurettin Kaleli, eşi Adile Kaleli ve kızı Gülay Kaleli, son anda dışarı çıkarken ahşap ev çöktü.

İKİ KARDEŞ ÇÖKEN EVİN ENKAZINDA KALDI

Ailenin dışarı çıkamayan çocukları Hasan Hüseyin (21) ve Mustafa Kaleli (19) kardeşler ise çöken evin enkazı altında kalarak yaşamını yitirdi.

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Kardeşlerin cansız bedenleri, itfaiye ve polis ekiplerince enkaz altından çıkarıldı.

Dumandan etkilenen Nurettin, Adile ve Gülay Kaleli ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Hüseyin ve Mustafa Kaleli'nin cansız bedenleri ise Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

"ÜZÜCÜ HADİSEYE ENGEL OLAMADIK"

Yalvaç İtfaiye Müdürü Murtaza Aksu, itfaiye ekiplerinin 3 dakikada yangın yerine ulaştığını belirterek, "Ev ahşap olunca bir anda çökmüş ve maalesef 2 vatandaşımız enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi. İtfaiye garajımıza yakın mesafede olan yangın, mahalline ekiplerimiz 3 dakikada ulaşmış olmasına rağmen maalesef bu üzücü hadiseye engel olamadık" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.