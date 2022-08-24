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AKOM İstanbul için saat verdi! Sağanak uyarısında bulundu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul'un bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, saat 22.00’ye kadar etkili olması beklenen yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi

24.08.2022 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AKOM İstanbul için saat verdi! Sağanak uyarısında bulundu! MGM ile 24 Ağustos hava durumu nasıl?
AKOM İstanbul için saat verdi! Sağanak uyarısında bulundu!
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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, “İstanbul’da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer şiddetler sağanak yağmur beklendiği duyuruldu.

13.00'TE BAŞLAYACAK, 22.00'YE KADAR ETKİLİ OLACAK

Saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor” denildi.

Ayrıca yağışlı havanın cuma akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

RÜZGARIN HIZI 50 KM'YE ÇIKACAK

İHA'da yer alan habere göre AKOM'dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor.

Saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor.

ÇATI UÇMASI VE TAŞKIN UYARISI

Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi. Ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabilir.

CUMA AKŞAMINA KADAR ETKİLİ OLACAK

Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor” ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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