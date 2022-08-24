Dolu değil buz yağdı!

İHA

Meteoroloji'den 12 il için verilen alarmın ardından yağışlı hava, Marmara ve Ege başta olmak üzere yurdun batısında etkisini göstermeye başladı.

ÇANAKKALE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU İHA'da yer alan habere göre Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçeleri arasında bulunan kırsal yerleşim yerlerinde sağanak yağmur, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI Bir dakika süren dolu yağışı ve ardından bastıran sağanak vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. Dolu tanelerinin adeta buz kütlesi kadar olması görenleri hayrete düşürdü. Kentte ağaçlar kırılırken, birçok çatı uçtu, araçlar hasar gördü. EGE VE MARMARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR O anları ise vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti. Yağışın Marmara ve Ege bölgelerinde bugün de etkili olması bekleniyor.