Samsun'un Atakum İlçesindeki Mimarsinan Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre Ömer C. (25) ile Onur E. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur E., Ömer C.'nin sol kulağını ısırarak bir bölümünü kopardı.

KULAĞI YERİNE DİKİLEMEDİ

AA'da yer alan habere göre 112 Acil Servis ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralının kulağının yerine dikilemediği, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Zanlı ise Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince yakalandı.