Adana'nın Seyhan ilçesinde, iddiaya göre Kadriye A. bir süredir G.Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak uyuşturucu kullanan G.Ç., Kadriye A.'ya şiddet uygulamaya başladı. Kadriye A.'nın yediği dayaktan dolayı kolları ve vücudunun çeşitli yerleri morardı. Bunun üzerine şikâyetçi olan Kadriye A. G.Ç. için evden uzaklaştırma kararı aldırdı.

KORKAN KADIN, KADES'İ ARADI

İHA'daki habere göre zanlı uzaklaştırma aldıktan sonra bu sefer de kadının ilk eşinden olan oğlu A.D.'yi kışkırtarak annesinin evine gönderip ölümle tehdit etmesine neden oldu. Genç kadın, oğlunun kapıya zarar vermesine rağmen açmayıp Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) polise ulaştı.

"BİR ANDA SİLAHINA SARILDI"

Polis, hemen olay yerine gelerek kadını evdeki yeğenleriyle birlikte alıp polis merkezine götürdü. Genç kadın yaşadığı anları şöyle anlattı: "Birlikte yaşadığım erkek bir süre beni dövdü. Sonra arkadaşı ve eşi geldi. Onlar bizi ayırmaya çalışırken o ara silahını aldı. Silahtan çat çat ses geldi arkadaşı üzerine atladı. Adam psikopat esrar ve uyuşturucu kullanıyor. Olay olana kadar birlikte yaşıyorduk beni dövünce şikâyetçi oldum. Bugün de oğlumu gönderip beni tehdit ettirdi. Oğlum da kapıya zarar verdi."