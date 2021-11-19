Akılalmaz olay! Tutukluyu kaçırmaya çalıştılar

Alınan bilgiye göre, G.G. (29) "fuhuşa aracılık" suçundan tutuklandı. Cezaevine teslimi öncesi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirilen G.G'nin ekip otosundan indiği sırada bir kişi polisleri oyalamaya çalışırken G.G. bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

AA'da yer alan habere göre polis memuru, ikaz etmesine rağmen durmayan aracın lastiğine ateş etti. Tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. G.G. cezaevine teslim edildi.