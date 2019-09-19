19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentten Türkiye'nin farklı illerine yasa dışı yollarla silah satıldığını belirledi.
Çalışma başlatan ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Sarayköy ilçesinde bulunan depoya, önceki gün operasyon düzenlendi.
OTOMOTİV PARÇASI DİYE BEYAN EDİLMİŞTİ
DHA'da yer alan habere göre depoda yapılan aramalarda; izinsiz üretilmiş 787 tüfek ele geçirildi. Operasyonda sevkiyat öncesi depoda yakalanan A.Ö., gözaltına alındı.
Ele geçirilen tüfeklere ise el koyuldu. Tüfeklerin internet üzerinden satışının yapıldığı, kargoyla adreslere gönderildiği, kapıda ödeme sistemi ile ücretlerin alındığı kaydedildi. Satışı yapılan tüfeklerin, kargoda, otomotiv parçası olarak beyan edildiği ortaya çıktı.
İNTERNETTEN 700 TL'YE SATILIYORDU
A.Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, emniyetteki ifadesinde, silah kaçakçılığı suçlamasını kabul etmediğini, tüfekleri av yapan kişilere sattığını öne sürdüğü öğrenildi.
A.Ö.'nün, tüfekleri Konya'da bulunan kaçak atölyede yaptırdığı, 700 liradan başlayan fiyatlarla internet ortamında sattığı belirtildi.
HER TÜFEK İÇİN 700 TL CEZA KESİLDİ
Emniyet tarafından A.Ö.'ye depoda ele geçirilen her bir tüfek için 700'er lira olmak üzere toplam 550 bin 900 liralık para cezası uygulandı.
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