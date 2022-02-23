Akılalmaz görüntü! Ölüme davetiye çıkardı

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Akşam vatandaşların iş çıkış saatinde minibüse kapasitesinden fazla yolcu alan bir minibüs şoförü yürekleri ağza getirdi.

İHA'nın haberine göre, vatandaşların üst üste kapılara asılarak yolculuk ettiği minibüs adeta ölüme davetiye çıkardı.

Yaşanan bu anlar ise yolda seyir halinde bulunan başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde minibüs şoförünün kapasitesinin çok üzerinde yolcu aldığı ve yolcuların minibüsün açık kapısında basamaklarda asılarak gittiği görülüyor.