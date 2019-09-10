Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, yazar Sibel Köse (34) şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Mustafa Köse'ye (39) boşanma davası açtı. Genç kadın 19 Temmuz gecesi saat 23.10’da ise Manisa'daki Fatih Parkı'nda, kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşadı.

İki çocuk annesi annesi olan Sibel Köse, oğlu parkta oyun oynadığı sırada, ayrılmak istediği eşi Mustafa Köse tarafından pompalı tüfekle iki bacağından birden vuruldu.

DAMARLAR KOPTU DİZ KAPAĞI PARÇALANDI

Olayda kurşun sol bacağını sıyırırken, sağ bacağını ise ağır şekilde yaraladı. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığında sağ bacağındaki damarların koptuğu, diz kapağının ise parçalanması nedeniyle, bacağın, diz üzerinden kesileceği söylenerek ameliyata alındı.

Fakat ameliyat sırasında doktorlar küçük bir umutta olsa bacağı kesmek yerine damarları dikmeye karar verdi.

Sibel Köse'nin kangren olan ve diz üzerinden kesilmek zorunda kalan ayağı.

SAĞ BACAĞI DİZ ÜZERİNDEN KESİLDİ

Dört günlük yoğun bakım sürecinin ardından normal servis odasına alınan Sibel Köse'ye 15 gün boyunca damarı besleyenbirçok ilaç verilip tedavi edilmeye çalışılsa da, bacak damarlarında kan akışı sağlanamadığı için Köse kangren oldu. Bunun üzerine ikinci ameliyatla genç kadının sağ bacağı diz üzerinden kesildi.

ŞİDDETLE GEÇEN 12 YILLIK EVLİLİK

Köse, hastanede geçen bir ayın ardından taburcu edildi. Evde tedavisi süren Sibel Köse hâlâ olayın etkisini üzerinden atamadı. İddiaya göre 12 yıllık evliliği süresince eşi tarafından çocuklarının gözü önünde sürekli sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan ve defalarca kez öldürülmeye çalışılan bir anne.

Sibel Köse'nin kurtarılan sol bacağında da derin yara izi var.

10 yıllık yazarlığının yanı sıra sürekli kadınları ve çocukları koruma adına mücadele veren, yazılarıyla onların seslerini duyurmaya çalışan bir yazar.

Sibel Köse'nin mutlu günlerinden bir kare...

"İKİ ÇOCUĞUMA NASIL BAKACAĞIM?"

Çalışıp iki oğluna ve kendine huzurlu bir yuva kurma hayalinin peşinden koşarken bu durumundan dolayı çalışamayacak olan ve geçimini yalnızca kitaplarının geliriyle sağlamak zorunda kalan Köse, HABERTÜRK'e yaşadığı dehşeti anlattı.

"HİÇBİR KADIN YUVASINI YIKMAK İSTEMEZ"

Köse, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Her kadın bir annedir, her anne cennete açılan bir kapı. Cennetin kapılarını yüzünüze kapatmayın. Suçu, sebebi ne olursa olsun bir cana, bir bedene zulmetmek Hakk'a ihanettir. Unutmayın ki evinde huzurlu olan, çocuklarının yüzünde korku ve tereddüt yerine mutluluğu gören hiçbir kadın, hiçbir anne yuvasını yıkmak istemez.

"ÇALIŞMAMA İMKAN KALMADI"

Arada istisnalar olsa da o istisnalar kaideyi bozmaz, bozmamalı ve herkes aynı kefeye konmamalı. Benim tek isteğim çocuklarımın korkusuz bir şekilde her güne uyanmaları, düzgün bir şekilde okuyup herkese hayırlı birer birey olmalarıydı. Çalışıp onlara elimden geldiğince bir gelecek hazırlayacaktım. Fakat durum böyle olunca çalışmama imkân kalmadı. Heyete girip engelli raporumu dahi almaya maddi sakıntıdan gidemedim."

“CAYDIRICI CEZA OLMAZSA HER GÜN KURBAN VERİRİZ"

Eşinin sürekli kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten Köse sözlerine şöyle sürdürdü: “O şahıs sadece beni değil evlatlarımı da yarım bıraktı. Ayrılığı bir türlü kabullenemedi. Oysa evlilik gibi ayrılık da hak kılınmıştır. Sürekli mutsuzluk ve sorunlar içinde yaşamak yerine ya çözüm yolu bulmalı, bulunmadığı zaman da her iki tarafın da huzuru için bu birlikteliğe son verilmeli.

"YARIM KALAN O İŞİ TAMAMLAYACAĞIM" TEHDİDİ

Eşim Mustafa Köse tutuklandığı gece arkadaşıma, 'Sibel'e selam söyle; üç beş yıl sonra çıktığımda yarım bıraktığım işi tamamlayacağım' diye tehditte bulundu. O kadar emin yani; üç beş yıl yatıp çıkacağına. Devletimiz bu duruma artık dur demeli. Yalnızca kadınlarımız değil, çocuklarımız da mağdur oluyor. Hatta belki en çok da onlar mağdur. Artık kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkın. Caydırıcı cezalar verilmediği sürece her gün bu caniler, bir kadını daha kurban edecek."

Sibel Köse, boşanma davasının 31 Ekim'de görüleceğini sözlerine ekledi.