Akaryakıt fiyatları, yurt içinde dolar kurundaki hareketlilik ve jeopolitik risk ve gelişmelerin etkisiyle sıkça yukarı ve aşağı yönlü hareket ediyor. Jeopolitik riskler, uluslar arası piyasalarda ürün (motorin ve benzin) fiyatlarını yukarı doğru itiyor. Hareketin yönü çoğu zaman yukarı yönlü oluyor. Artan dolar kuru ve ürün fiyatları, cepleri vuruyor. Vatandaş, aracının deposunu doldurmak için daha çok para ödemek zorunda kalıyor.

EŞEL MOBİL

Hükümet, bu oynaklığa ve cepleri yakan fiyat hareketlerine karşı (öngörülebilir fiyat için) 2018 yılının mayıs ayında “eşel mobil” sistemini devreye aldı. Buna göre, gerek benzinde gerekse de motorinde zam ihtiyacı ya tümüyle devletin ÖTV gelirlerinden düşülerek karşılanıyor ve pompa fiyatları sabit tutuluyor. Ya da bir bölümü ÖTV’den karşılanıyor, bir bölümü de pompa fiyatlarına yansıtılıyor.

DÖNÜM NOKTASI

Bu uygulamada, 17 Ağustos 2018 bir “dönüm noktası” oldu. Hükümet, 17 Ağustos’tan bu yana motorinin litre fiyatının 5 TL 60 kuruşu, benzinin de 6 TL 23 kuruşu geçmesine izin vermiyor. TÜPRAŞ payı ve vergileri içeren bu tutarlarda, dağıtıcı ve bayi payları bulunmuyor. Zam, bu sınırlar dikkate alınarak yapılıyor. Zam ihtiyacının bu sınırları aşması durumunda, eşel mobil devreye alınıyor ve ihtiyaca konu olan tutar kadar ÖTV gelirlerinden devlet feragat ediyor.