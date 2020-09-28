AK Partili Çelik'ten CHP'li Çeviköz'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve emekli büyükelçi Ünal Çeviköz'ün sözlerine yanıt verdi. Çeviköz'ün "Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı ve bazı söylentilere göre de bir takım milis, cihatçı grupların aktarımı varken" ifadelerine tepki gösteren Çelik, "Provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur" dedi.

AK Partili Çelik, CHP'li Çeviköz'ün sözlerine tepki gösterdi.

"TÜRKİYE İLE RUSYA KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Habertürk TV'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını değerlendirirken, "Bunlar endişe verici gelişmeler. Bu yılda yine provokasyon olduğunu duymuştuk. Rusya'nın devreye girmesiyle yatıştırıldı bu çatışma. Bölge eski Sovyet coğrafyası olduğu için, Rusya bölge ülkeleri üzerinde etki sahibidir. En güçlü aktörün rusya olduğunu düşünüyorum. Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkisinin Türkiye'yi de içine çekiyor. Minsk Grubu'nun atıl olduğunu biliyoruz. Bölgede Rusya ve Türkiye'nin ilgilenmeleri ve savaşı engellemeleri gerekir. Ermenistan'ın bunu niye tercih ettiği anlamak mümkün değil. Ermenistan'ın askeri yeteceği olmadığını biliyoruz. Bir yandan Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı ve bazı söylentilere göre de bir takım milis, cihatçı grupların aktarımı varken, Rusya'dan da Ermenistan'a milis ve silah yardımı yapıldığı söyleniyor. Bunlar endişe verici. Bu bizim Suriye sınırındaki terörle mücadeleye benzemez, ciddi bir savaştır. Bölgesel bir savaşa evrilirse Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirebilir. Türkiye ve Rusya barışçıl çabaları öne çıkartarak birlikte hareket etmeleri gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN YANIT

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Çeviköz'ün sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi. Çelik şunları söyledi:

"CHP’de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz’ün “Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor” şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur. Ermenistan’ın Dışişleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen bu yalanların maksadı bellidir. CHP Sözcüsü'nün eş zamanlı olarak bu yalanları ifade etmesi manidardır. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir.

Türkiye düşmanlarının ürettiği provokasyonları sürekli CHP’nin sahiplenmesi son yanlıştır. Bu açıklamayı yaparken hadi geçmişinizi silip bir kenara attınız; Asala tarafından şehit edilen meslektaşlarınızı da mı hiç hatırlamadınız, onların aziz hatırasından hiç mi utanmadınız... Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışması Ermenistan’ı rahatsız ediyor ve Türkiye hakkında yalan üretiyorlar. Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasından CHP niye rahatsız oluyor ve Ermenistan’ın ürettiği yalanlara sahip çıkıyorlar?

Türkiye’nin bu konudaki pusulası Azerbaycan’la sonuna kadar dayanışmadır. CHP’nin pusulasını şaşırdığına, mihengini kaybettiğine, Türkiye’nin ve dostlarının sevinmesine üzülüp, düşmanlarının sevincine ortak olduğuna her geçen gün başka bir vesileyle yeniden tanıklık ediyoruz. Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır. Cumhurbaşkanımız bu konudaki kararlılığımızı dün de net bir şekilde ifade etmiştir. CHP yönetiminin Ermenistan’ın sözlerine destek vermesini milletimiz en iyi şekilde değerlendirecektir. CHP yönetiminin bu provokatif açıklaması CHP tabanındaki vatandaşlarımıza da haksızlıktır. CHP tabanındaki vatandaşlarımız dünden beri Azerbaycan’a destek veren çok güçlü açıklamalar yapıyorlar. Türkiye tek yürek Azerbaycan’ın yanındadır. Sadece CHP yönetimi aksi yöndedir."