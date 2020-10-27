AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK),Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.35'te başladı.