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        Ahmet Davutoğlu'ndan 5 çocuğun ölümü için gözyaşları

        Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İzmir'de 5 çocuğun yangında hayatını kaybetmesi hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Davutoğlu, "Alnı secdeye değenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Bunu eleştirmek kastıyla söylemiyorum. Aynaya bakarak söylüyorum ve kahroluyorum, utanıyorum. Bunları durduramadığımız için utanıyorum" dedi. Davutoğlu, asgari ücretin de 33 bin 337 lira olması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:34 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:38
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        Davutoğlu'ndan 5 çocuğun ölümü için gözyaşları
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz." dedi.

        Davutoğlu, Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti. 5 çocuklu bir kadının nasıl barınaksız bırakıldığının iktidar tarafından düşünülmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, "17 kere gitmiş yetkililer. 17 kere gittiklerine göre gördüler bunların nerede yaşadığını. 'Gelin sizi şu sığınağa alalım' diye niye bir çaba göstermediler. Devlet o şartlarda bir kadını 5 çocuğuyla görmüşse o devlet, oranın belediye başkanı işini gücünü bırakıp, konserlere ayıracakları parayla çocuklara bakarlardı. Devlet olan buydu, belediye olan buydu." değerlendirmesinde bulundu.

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        Çocukların korunamadığını ve uyuşturucu kullanımının ilkokula kadar indiğini anlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:

        "Alnı secdeye değenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Bunu eleştirmek kastıyla söylemiyorum. Aynaya bakarak söylüyorum ve kahroluyorum, utanıyorum. Bunları durduramadığımız için utanıyorum. Bunları engelleyemediğimiz için kahroluyorum ben. Siyasi ahlak dedim dinlemediler tamam ama demek ki biz de dinletemedik, anlatamadık. Çocuklarımızı koruyamadık. Nasıl bir şeydir bu ya? Gazze çocuklarından bahsederken 5 çocuğun hesabını nasıl vereceğiz? 'Paraymış...' mesele, hanımefendi para ne demek? Ne zaman varoşlara gittiniz? En son ne zaman bir gecekonduda 5 çocuğunu aç yatıran anneyle dertleştin de para mı kaldı geriye? Annelik duygusuyla böylesine alay edilmez? İnsan vicdanından kopmaz."

        2025'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, asgari ücretin şu anki değerinin enflasyon nedeniyle 11 bin 520 liraya düştüğünü öne sürdü.

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        Davutoğlu, enflasyondan arındırılmış şekilde şu an asgari ücretin 24 bin 482 lira olduğunu belirterek, "2025 enflasyon projeksiyonunuz yüzde 21. Şu an reel asgari ücret, 24 bin 482 lira. Sizin ölçülerinize göre vermeniz gereken asgari ücret 29 bin 622 lira. Bizim teklifimiz ne? 2024 enflasyonunu yüzde 52'ye çıkar, reel asgari ücret 17 bin 2 liradan yüzde 52 zam ile 25 bin 843 olması lazım. Buna da yanılma paylarını koyarak yüzde 29 yapalım dedik. Verilmesi gereken rakam, 33 bin 337. 33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

        Casusluk düzenlemesine tepki gösteren Davutoğlu, "Etki ajanlığı meselesi büyük bir tuzak. Benim konuşmamda, 10 tane şeyi çıkarıp etki ajanlığına sokarlar. Suç tanımı cezanın esasını teşkil eder." dedi.

        "SİZ TİCARETİ BİTİRMEDİNİZ"

        Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan ise konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki acımasız katliamına 403 gündür devam ettiğini söyledi. Dünyanın birçok ülkesinin İsrail'i protesto ettiğini ve siyonizmin karşında Filistin'in yanında durduğunu vurgulayan Arıkan, şunları kaydetti:

        "İslam İşbirliği Teşkilatı bugüne kadar toplanıp kınamaktan başka bir adım atmadı. Görünene göre bundan sonra da net bir adım atacak gibi gözükmüyor. Türkiye genelinde ise 85 milyon insanımız yapılan ticaretin karşısında durmasına rağmen iktidar ticaret yokmuş gibi davranmaya çalışıyor. Meydanları doldurup, kola ve hamburger şirketlerini protesto ettiler ama ticaret gemilerine karşı 3 maymunu oynadılar. Cambaza bak oyunuyla kirli çıkarlarına devam ettiler. En sonunda da yapmadıklarını iddia ettikleri ticareti önce, 'azalttık' dediler sonra, 'bitirdik' dediler biz buradan tekrar iddia ediyoruz ki siz ticareti bitirmediniz."

        ABD'deki başkanlık seçimini de değerlendiren Arıkan, "Bizim için bunların hiçbir ehemmiyeti yok. Bizim mücadelemiz emperyalizmin kuklalarıyla değil, bizzat kendisiyledir. Trump asla bizim dostumuz olamaz. Trump, Türkiye için hiçbir olumlu adım atmamıştır. Bundan sonra da atmayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Arıkan, 24 Kasım'da 9. olağan kongrelerini gerçekleştireceklerini anımsatarak, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

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