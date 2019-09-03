SON DAKİKA!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Eylül'de yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi beklentileri değiştirebilecek en önemli verilerden biri olan ağustos ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK verilerine göre ağustos ayında TÜFE yüzde 0.86 arttı.

BEKLENTİ YÜZDE 1.3 ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ağustos'ta sigara ve doğalgaz başta olmak üzere zamların etkisiyle aylık yüzde 1.3 artış göstermesi, ancak baz etkisiyle yıllık enflasyonun Temmuz'daki yüzde 16.65'ten yüzde 15.51'e gerilemesi bekleniyordu. Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini 2018 Ekim'de yüzde 25.24 ile görmüş, daha sonra yönünü aşağı çevirmişti.