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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Afyonkarahisar termal otelde yangın çıktı | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde korkutan yangın!

        Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal bir otelde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 08:08 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:37
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        5 yıldızlı termal otelde korkutan yangın!
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        Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

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        Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
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