Adıyaman'ı şiddetli sağanak vurdu! Feci görüntüler ortaya çıktı

Son dakika... Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kapcami Mahallesi'nde, yağmur suları Mimar Sinan Ortaokulunun bahçesine doldu. Bahçedeki onlarca araç yağmur suları nedeniyle zarar gördü.
AA'da yer alan habere göre, okula gelen Ahmet Arslan, annesi Zeliha ile bir kişinin yağmurdan sığınmak için okula girdiğini ve mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri söz konusu kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.
SIĞINDIKLARI OKULDA MAHSUR KALDILAR
Bu sırada okulun bahçesine giren Ahmet Arslan, belini aşan su seviyesinde ilerleyerek okula girdi. Arslan, AA muhabirine, "Annemle komşumuz olan kadına ulaştım. Okulun arka bahçesindelerdi. Merdiven yardımıyla okulun dışına çıkardım. Şu an durumları iyi." diye konuştu.
Anne Zeliha Aslan da yağmurun az yağdığını, komşusuyla güzel havada yürüyüş yapmak için evden çıktığını belirterek "Yağmur çok olunca biz de okulun içine kaçtık. İçerde kalınca oğlumu aradım, o da geldi bizi kurtardı. Buna da çok şükür." dedi. Bu sırada duygulanarak ağlayan Ahmet Arslan ve annesi, sarılarak sevinç gözyaşı döktü.
Öte yandan okulun bahçesindeki suyun tahliyesine başlandı. Tahliye işlemi sürerken okulda araçları kalan vatandaşlar da halat yardımıyla otomobillerini kurtarmaya çalıştı.
BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, son yılların en yoğun yağışını dakikalar içerisinde aldıklarını söyledi.
Çok şiddetli yağışa bağlı olarak su baskınlarının olduğunu ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:
"Ana arterlerimiz açık ama maalesef dere yataklarındaki sorun sürüyor. Hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Şu an 20 kadar araç sular altında. İlk dakikadan itibaren ekiplerimiz çalışıyor. Her yerde yoğun bir yağış olunca ekiplerimiz her yere yetişmeye çalışıyor. Yeni bir yağış olmazsa hızlı bir şekilde sorunları gidermiş olacağız."
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