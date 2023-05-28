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Adayların oy kullandığı sandıklardan kim önde çıktı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda adayların oy kullandığı sandıklardan kimin önde çıktığı da belli oldu. İşte sonuçlar..

Giriş: 28.05.2023 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adayların oy kullandığı sandıklardan kim önde çıktı? İşte, sonuçlar! - Güncel haberler
Adayların oy kullandığı sandıklardan kim önde çıktı?
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AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, en yüksek oyu Erdoğan aldı.

AA'da yer alan habere göre Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.

Sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN KİM ÖNDE ÇIKTI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta en fazla oyu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı.

Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda kullanılan 318 oyun 4'ü geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu 224 oy alırken sandıktan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 90 oy çıktı.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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