27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen 18 Ağustos'ta meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kafede kızı F.B.B.'nin gözü önünde bıçaklandı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı.
Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame düzenlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'NE OLURSA OLSUN KIZIMIN BABASI'
İddianamede yer alan bilgilere göre 2006 yılında Fedai Varan ile evlenen Emine Bulut, gördüğü şiddet nedeniyle 2013 yılında boşandı. Emine Bulut, ayrıldıktan sonra kendisine rahatsız etmeye devam eden eski eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Fedai Varan hakkında uzaklaştırma cezası verilirken, Kırıkkale 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından da dava açıldı. Emine Bulut, daha sonra eski eşinin ceza alıp, işsiz kalmasından endişe ederek şikayetinden vazgeçti. Emine Bulut'un, "Ne olursa olsun kızımın babası, işsiz kalmasın" diyerek, şikayetini geri alması üzerine de dosya düştü.
BOLU'YA SEVK EDİLDİ
Öte yandan olaydan sonra tutuklanarak Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Fedai Varan'ın, güvenlik nedeniyle dün akşam saatlerinde Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.
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