Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Türkiye geçtiğimiz cuma günü, Kırıkkale'de yaşanan Emine Bulut cinayetinin yankısıyla sarsıldı. Boşandığı eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızlarının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut, Ayşe Paşalı gibi Türkiye'nin kanayan yarasının sembol isimlerinden biri oldu.

PEŞ PEŞE DESTEK AÇIKLAMASI GELDİ

Sosyal medyada adeta bomba gibi patlayan ve Twitter'da 1 milyonun üzerinde kullanıcının etkileşimine neden olayın ardından resmi kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından "Anne lütfen ölme" diye feryad eden o küçük kız çocuğu F.B.B. için destek açıklamaları geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),o küçük çocuğa öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini açıkladı.

SATILAN BİLET GELİRİNİ BAĞIŞLADI

Emine Bulut'un kızı F.B.B'nin geleceğine katkı sağlamak için dün Antalyaspor da çok önemli bir adım attı. Denizlispor maçında satılacak biletten elde edilecek gelirin F.B.B'nin geleceği için harcanacağını duyurdu. Antalyaspor Menejeri Servet Çavuşoğlu, bu fikrin nasıl ortaya çıktığını, kaç bilet satıldığını ve ne kadar gelir elde edildiğini HABERTÜRK'e anlattı...

İki takım sahaya siyah bir pankartla çıktı.

"YARDIM FİKRİNİ ZEYNEP BASTIK VERDİ"

Emine Bulut'un kızına yardım fikri, başkanımız Ali Şafak Öztürk'ün otelinde, sanatçı Zeynep Bastık ile yaptığı sohbette çıktı. Zeynep Bastık, 28 Ağustos'ta Çeşme'de vereceği konserin tüm gelirini, Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için kullanacağını söyleyince başkanımız Ali Şafak Öztürk de Antalyaspor'un da tribün gelirini bağışlayarak destek verme fikrini ortaya attı.

"AİLE BÜYÜK MUTLULUK DUYDU"

Ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile temasa geçtik ve Platformun Genel Sekreteri Fidan Ataselim ile izlenecek yol hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Fidan Ataselim, Emine Bulut'un kız kardeşi ile temasa geçti. Kendileri kampanyayı memnuniyetle karşıladılar ve çok sevindiler. Kızımızın adına açılacak bir hesaba paranın aktarılmasını kararlaştırdık.

"KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN"

Antalyaspor olarak cumartesi akşamı sosyal medyadan duyurduğumuz kampanyaya Antalya başta olmak üzere, maça gelemeyecek olsalar bile ülkenin her kesiminden destek geldi. Birçok kişi gitmedikleri maça bilet alarak desteğini gösterdi ve satılan 3 bin 500'e yakın biletten elde edilen geliri kızımızın hesabına aktaracağız. Gerek kulüp yönetimi gerekse Antalyaspor camiası olarak kadın cinayetlerinin son bulmasını yürekten tememni ediyoruz