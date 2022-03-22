Abramoviç'in lüks yatına Bodrum'da protesto!

İHA

Son dakika haberler... Rus milyarder Roman Abramoviç'in 140 metre uzunluğunda 26 metre genişliğindeki Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı “My Solaris” Ege kıyılarına geldi.

UKRAYNALI YELKENCİLERDEN PROTESTO

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Akdeniz’den Marmaris ve Datça açıklarına gelen yat, rotasını Bodrum’a çevirdi.

BODRUM GEMİ YANAŞMA İSKELESİ'NE GELDİ

Yat, akşamüstü saatlerinde Bodrum’a ulaştı. Yatın Gemi Yanaşma İskelesi’ne yaklaştığı sırada Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildiği görüntüler ortaya çıktı.

ŞİŞME BOTLA YATI KARŞILADILAR

İtalya’da yelken yarışlarına katıldıktan sonra ülkelerine geri dönemeyen ve geçen 17 Mart’ta Bodrum’a gelen yelkenciler ve antrenörleri şişme botla “My Solaris”i karşıladı.

"SAVAŞA HAYIR, UKRAYNA'DAN GİDİN"

Yatın çevresinde gezen Ukraynalılar, üzerine İngilizce “Savaşa Hayır” yazılı Ukrayna bayrağı açtılar, “Rus gemisi buradan git”, “Ukrayna’dan gidin” sloganları attılar. O anlar şişme bottakiler tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı.

SAHİL GÜVENLİK MÜDAHALEDE BULUNDU

Son dakika haberine göre durumu fark eden Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanlığı ekipleri, müdahale ederek sporcular ve antrenörlerini karakola götürdü. Yelkenciler daha sonra serbest bırakıldı.