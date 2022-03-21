Son dakika haberler... Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmek için 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından 26 gün geride kalırken Ukrayna, Rusya'nın askeri kayıplarını açıkladı.

AA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun yaklaşık 15 bin askerini, 97 uçağını, 121 helikopterini ve 498 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Mart tarihleri arasında 1535 zırhlı aracının, 240 topun, 80 roketatar sistemi ve 45 hava savunma sisteminin de imha edildiğini açıkladı.

Rus güçleri 969 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 24 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​