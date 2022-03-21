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Haberler Dünya Avrupa Son dakika: Ukrayna'dan savaş bilançosunu açıkladı: 15 bin Rus askeri öldürüldü! - Haberler

Ukrayna, Rusya'nın askeri kayıplarını açıkladı!

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal harekatında 26 gün geride kalırken Ukrayna, Rusya'nın askeri kayıplarını açıkladı. Açıklamada, "Rus ordusundan yaklaşık 15 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 97 uçak, 121 helikopter, 498 tank, 1535 zırhlı araç, 240 top, 80 roketatar sistemi ve 45 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 969 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 24 insansız hava aracını da kaybetti" denildi

21.03.2022 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ukrayna'dan savaş bilançosunu açıkladı: 15 bin Rus askeri öldürüldü! - Haberler
Ukrayna, Rusya'nın askeri kayıplarını açıkladı!
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AA

Son dakika haberler... Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmek için 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından 26 gün geride kalırken Ukrayna, Rusya'nın askeri kayıplarını açıkladı.

"15 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

AA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun yaklaşık 15 bin askerini, 97 uçağını, 121 helikopterini ve 498 tankını kaybettiği bildirildi.

"1535 ZIRHLI ARAÇ VURULDU"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Mart tarihleri arasında 1535 zırhlı aracının, 240 topun, 80 roketatar sistemi ve 45 hava savunma sisteminin de imha edildiğini açıkladı.

"60 YAKIT ARACI VE 24 İHA VURULDU"

Rus güçleri 969 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 24 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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