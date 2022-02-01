ABD ve Rusya dışişleri bakanları arasında kritik görüşme

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaklaşık yarım saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Blinken, ABD'nin Rusya ile karşılıklı olan güvenlik endişeleri konusunda 'önemli değişimi' sürdürme konusundaki istekliliğini de vurguladı. ABD, Rusya ile farklı formatlarda da görüşmeye açık olduğunu belirtti.

ABD'nin müttefiklerinin yanında olduğunu ve bağlarının kuvvetli olduğunu ifade eden Blinken, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne, 'diğer tüm devletlerin de hakkı olduğu gibi' bağlı olduğunu söyledi.

Bakan Blinken, Ukrayna'ya yapılacak bir saldırının 'sert sonuçları olacağını' tekrar yineledi. Eğer Rusya'nın işgal niyeti yoksa askerini sınırdan çekmesi gerektiğini söyleyen Blinken, Ukrayna ile ilgili sahada görülen işaretlerin gerilimi düşürmeye dair olmadığını gösterdiğini belirtti. Blinken, Rusya'nın Belarus'taki askeri faaliyetleriyle de ilgili konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Rusya lideri Putin'in ne yapmaya karar verdiğini bilmediklerini açıkladı. Bakanlık, bir sonraki ABD-Rusya görüşmesinin tarihinin belli olmadığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Rusya'nın hala ABD'ye vereceği resmi yanıt üzerinde çalıştığını ve bunun Putin tarafından görülmesi gerektiğini söyledi.

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