Putin'den 'Batı dünyasına' kritik çıkış

Rusya lideri Putin ve Macaristan Başbakanı Orban, Kremlin'de yaptıkları görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
ABD ve NATO’dan gelen yanıtların üzerinde çalışıldığını dile getiren Putin, “26 Ocak'ta ABD ve NATO'dan gelen yazılı yanıtı dikkatle inceliyoruz. Ancak Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık ve Sayın Başbakan'ı bu konuda bilgilendirdim” vurgusunu yaptı.
"ÜÇ GÜVENLİK TALEBİ KARŞILANMADI"
Putin, ABD ve müttefiklerinin, ülkesinin temel güvenlik taleplerini görmezden geldiğini söyleyerek; "Batı, üç temel güvenlik talebimizi karşılamadı" dedi.
Putin şu ifadeleri kullandı:
“NATO'nun genişlemesinin önlenmesi, Rus sınırları yakınlarına saldırı silahı sistemlerinin yerleştirilmesinin reddedilmesi ve bloğun Avrupa'daki askeri altyapısının 1997'deki durumuna geri döndürülmesiyle ilgili üç temel talebimizin uygun bir biçimde dikkate alındığını görmedik.”
Zamanında NATO’yu doğuya doğru ilerletmeme konusunda söz verildiğini söyleyen Putin, “Bilindiği üzere bize NATO bloğunun altyapısını bir karış dahi doğuya kaydırmama sözü verildi. Bunu herkes iyi biliyor. Bugün NATO'nun nerede olduğunu görüyoruz, Polonya’da, Romanya’da, Baltık ülkelerinde” dedi ve şöyle devam etti:
"Bir ülkenin güvenliğini başka bir ülkenin pahasına artırmasına izin vermek yanlıştır." ifadesini kullanan Putin, “Başbakan Orban'la Ukrayna ihtilafının çözümü ile ilgili konu tartışıldı, ihlali sistemik bir hal alan insan hakları alanı da dahil olmak üzere Ukrayna'daki durumu görüştük.” diye konuştu.
MACRON MOSKOVA'YA GELİYOR
Romanya ve Polonya'daki füzelerin Rusya'ya bir tehdit olduğunu söyleyen Putin, Rusya'nın Batı ile Ukrayna üzerindeki gerilimi azaltmak için daha fazla müzakereye açık olduğunu söyledi. Putin, yakında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Moskova'ya geleceğini ve bu problemleri görüşeceklerini belirtti.
Macaristan'ın, Rusya'nın Avrupa'da önemli bir ortağı olduğunu söyleyen Putin, "Rusya, Macaristan ile gaz transiti konusunda işbirliğini artırmaya hazır" diye konuştu. Orban da, "Başkan Putin'den yıllık gaz arzını 1 milyar metreküp artırmasını istedim" dedi.
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