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ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 aşısının 10 Aralık´tan önce dağıtımına başlanabileceğini söyledi.

Azar, “Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde, 10 Aralık’tan hemen sonra tescillenmiş aşının dağıtımına başlayabiliriz. Öte yandan AstraZeneca, İngiltere ve Brezilya’daki klinik deneylerinden umut verici veriler sundu. AstraZeneca’dan 300 milyon doz aşı satın almak konusunda anlaşmamız var” ifadelerini kullandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ilgili birimi, aşının acil kullanım ruhsatı için bu tarihte toplanacak.

Alex Azar, FDA'in onayının ardından 24 saat içerisinde 64 bölgenin tamamına aşıyı dağıtabileceklerini de sözlerine ekledi.