Flaş iddia: Trump sosyal medya devlerine savaş başlatacak!

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin son günlerinde Twitter'ın hesabının askıya almasını fırsat bilerek, sosyal medya şirketlerine "savaş başlatacağı" öne sürüldü.
CNN'nin haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen danışmanı, Trump'ın, Twitter'ın hesabının kapatılmasını fırsat bilerek Kongre baskınına dair gündemi değiştirmek için bu hafta Twitter ve diğer sosyal medya platformlarına karşı ciddi adımlar atacağını söyledi.
Danışman, Başkan Trump'ın Twitter'ın girişiminin hem kendisine hem de destekçilerine yönelik saldırı olduğu algısı oluşturacağını ve bu motivasyonla Twitter ve Facebook gibi sosyal medya devleriyle mücadeleye girişeceğini kaydetti.
Trump ve Cumhuriyetçilerin sosyal medya şirketlerinin muhafazakarlara yönelik ön yargılarından yakındığı bilinirken, danışman, "Bu sadece Trump ile ilgili değil ona oy veren 75 milyon Amerikalıya yönelik." ifadesini kullandı.
TRUMP TARAFTARLARI TWITTER'I TERK EDİYOR
Nypost sitesinin haberine göre, hesabı kalıcı olarak kapatılan Trump'ın taraftarları Twitter'ı terk etmeye başladı.
Trump'ın sosyal medya platformundan çıkarılmasına tepki gösteren Cumhuriyetçiler "Güle Güle Twitter" etiketiyle boykot çağrısı yaptı.
Twitter'da çok sayıda Trump yanlısı, alternatif platform arayışında olduklarını vurgularken, on binlerce kişinin Parler ve Gab gibi sosyal paylaşım sitelerine yöneldiği kaydediliyor.
TRUMP TARAFTARLARININ AKIN ETTİĞİ PARLER'E APPLE VE GOOGLE'DAN AMBARGO
Apple, Google ve Amazon'un ABD'nin hızla büyüyen sosyal medya platformları arasında gösterilen ve Trump taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya uygulaması Parler'e ambargo uyguladı.
Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, Apple ve Google, Trump taraftarlarının Twitter'a alternatif olarak gördüğü Parler'i uygulama mağazasından çıkardı.
Amazon ise Parler'in şirket kurallarını defalarca ihlal ettiği gerekçesiyle web sunucu hizmetinden men edileceğini duyurdu.
Apple ve Google, yaptıkları açıklamalarda, Parler'i kullanıcılarının yayınlarını yeterince denetlemediği, şiddeti ve suçu teşvik eden çok sayıda kullanıcıya izin verdiği için uygulamanın kaldırıldığını öne sürdü.
Parler'in Üst Yöneticisi (CEO) John Matze, Twitter'ın "Mike Pence'i as" etiketini gündeme taşıdığını hatırlatarak, Apple'ın bunu görmezden geldiğini ve açıkça çifte standart olduğunu aktardı.
ABD basınında ise Parler'e uygulanan ambargo, Trump ve taraftarlarının sesini kısma girişimi olarak değerlendiriliyor.
Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın Trump'ın hesabına erişimini süresiz engellemesinin ardından Twitter da benzer bir adım atarak "şiddeti körüklediği" gerekçesiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.
ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasıyla başlayan siyasi kriz devam ederken Trump'ın istifa etmesi, görevden alınması ya da ikinci kez azledilmesi yönündeki çağrılar büyüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!