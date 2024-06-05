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        Haberler Dünya Son dakika: ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı | Dış Haberler

        ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

        ABD'nin Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. ABD Büyükelçiliği, saldırının sabah saat 8.34'te gerçekleştirildiğini, küçük bir silah kullanıldığını ve hiçbir çalışanın zarar görmediğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 09:51 Güncelleme: 05.06.2024 - 09:51
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        ABD'nin Beyrut Elçiliği'ne saldırı
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        ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

        Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

        Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.

        Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

        ABD'li yetkililer de soruşturma sürecinde Lübnanlı yetkililerle yakın temas halinde olduklarını açıkladı.

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