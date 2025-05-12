ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
ABD, Çin'e uyguladığı yüzde 145 olan gümrük vergisini yüzde 30'a; Çin ABD'ye uyguladığı yüzde 125'lik vergiyi yüzde 10'a indirdi. İndirimler 90 gün geçerli olacak. Çin ve ABD arasında ticaret müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak
Giriş: 12.05.2025 - 10:04 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:31
ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125’ten yüzde 10 düşürecek.
Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak.
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