ABD'den 'çatışma gelirse hazırız' mesajı!

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Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz çatışma istemiyoruz. Ama çatışma bize gelirse buna hazırız" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği'nin (AB) de katılımıyla NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz çatışma istemiyoruz. Ama çatışma bize gelirse buna hazırız" dedi.

Blinken, "Gece yarısında nükleer tesise saldırı haberlerini aldık. Bu sadece savaşın pervasızlığını gösteriyor. Savaşı bitirmek için Rusya'nın tüm birliklerini geri çekmesi ve diplomatik çabaların

yürütülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.