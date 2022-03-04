Rus işgalinin 9. günü!

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali dokuzuncu gününde devam ederken, Rus güçlerinin saldırıları sonucu Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı. Rusya- Ukrayna heyetlerinin ikinci tur görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Rus işgalinde dünden bugüne yaşananlar...

Ukrayna'nın Zaporizhzhya kentinde bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı.

Zaporizhzhya'nın yakınındaki Energodar Belediye Başkanı Dmytro Orlov yapılan açıklamaya göre, "Avrupa'nın en büyük nükleer santrali, binaların sürekli düşman tarafından bombalanması sonucunda Zaporizhzhia nükleer santrali yanıyor" dedi.

MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMADI

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci tur görüşmelerinin Belarus'un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’te gerçekleşti.

Ukrayna ve Rusya heyetleri ikinci tur müzakere görüşmelerinde insani koridor konusunda anlaştı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, müzakerelerin sonucunun Ukrayna'nın beklentisini karşılamadığını söyledi.

Belarus haber ajansı Belta'nın aktardığına göre Podolyak, önümüzdeki hafta başında üçüncü tur görüşmelerin yapılacağını söyledi.

HERSON'DA HÜKÜMET BİNALARI KONTROL ALTINDA

Yerel yetkililer, Rus kuvvetlerinin Karadeniz'deki stratejik öneme sahip Herson limanındaki yerel ve bölgesel hükümet binalarının kontrolünün altında olduğunu söyledi. Rus kuvvetleri, Herson'u ele geçirdiğini ve Mariupol'u kuşattığını iddia etti.

Kiev'e doğru ilerleyen uzun Rus askeri konvoyuna ilişkin endişeler artıyor. ABD'li bir savunma yetkilisi konvoyun "durmuş" göründüğünü öne sürerken, tahmini 15 bin askerin başkent Kiev'e yapılacak bir saldırıdan önce lojistik malzeme beklediğine dair spekülasyonlar da vardı.

Ukraynalı yetkililer, Perşembe günü kuzeydeki Çernigiv kentinde bir yerleşim bölgesine Rus saldırısında en az 33 sivilin öldüğünü söyledi. Ukrayna genelinde ölü sayısı artmaya devam ediyor.

PUTIN-MACRON GÖRÜŞMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda 90 dakikalık bir görüşme gerçekleşti.

Görüşmede Putin Macron'a "Rusya'nın operasyonu her şart altında başarıya ulaşacak" açıklamasında bulundu.

Görüşmede Macron'un ise Putin'e "büyük bir hata" yaptığını söylediği belirtildi. Fransız yetkililerin açıklamasına göre görüşmede Macron ayrıca savaşın uzun vadede Rusya'ya pahalıya mal olacağını ifade ettiği açıklandı.

ZELENSKIY'DEN PUTIN'E ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısında bulunarak, bunun "Bu savaşı durdurmanın tek yolu" olduğunu söyledi. Zelenskiy, Batı'yı Ukrayna'ya askeri yardımı artırmaya çağırdı ve Rusya'nın ilerlemesine izin verilirse Avrupa'nın geri kalanının tehdit altında olacağı konusunda uyardı.

Avrupa Birliği'nin Rus medya kuruluşları Sputnik ve RT'yi engellemesinin ardından BBC, Rusya içinde engellendi.

ABD'li bir savunma yetkilisi AP'ye verdiği demeçte, Pentagon'un "yanlış hesaplamaları, askeri olayları önlemek amacıyla" Rus Savunma Bakanlığı ile iletişim kurduklarını söyledi. "Çatışma önleme" hattının kurulduğu henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak birçok haber kuruluşu haberi doğruladı. Hattın 1 Mart'ta kurulduğu ifade ediliyor.

Odessa açığında Estonya'ya ait bir kargo gemisi battı.Mayına çarptığı tahmin edilen gemide 4 kişinin olduğu belirtildi.