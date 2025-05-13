Reuters haber ajansı, ABD'li üç kaynağa dayandırdığı haberine göre perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek olan Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg hazır bulunacak.

Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin Haberi Görüntüle

REKLAM advertisement1

Zelenskiy: Trump'ı İstanbul'a davet ettim

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ı İstanbul'a davet ettiğini duyurdu. Ateşkesin sadece Putin'le konuşulabileceğini çünkü bu kararı sadece onun verebileceğini belirten Zelenskiy, "Çin'in 30 günlük ateşkesi desteklediğine dair sinyaller alıyoruz" dedi.

Ankara'da Erdoğan'la görüşeceğini duyuran Zelenskiy, Putin'in gelmesi durumunda İstanbul'a geçeceğini söyledi.

Ukrayna lideri, Putin'le görüşme gerçekleşmezse, Rusya'nın diplomatik müzakereler için hazır olmadığı mesajını alacaklarını belirterek, "İstanbul'da görüşmeler olmazsa ABD ve AB'den Rusya'ya sert yaptırımlar bekliyoruz" diye konuştu.

Trump'ın katılıp katılmayacağını ise henüz bilmediğini belirtti. Zelenskiy'in ilk beklentisi ise İstanbul'da kararlaştırılan bir 30 günlük ateşkes.

Durum net değil

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için kurulacak müzakere masasında ülkelerin katılım seviyesi henüz netlik kazanmış değil.

Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da Rus delegasyonuyla değil, Rus lider Putin'le görüşeceğini duyururken, Kremlin Rusya'dan kimin katılacağına Putin'in karar vereceğini ve onun istediği zamanda bu kararın açıklanacağını bildirdi. REKLAM ABD Başkanı Trump ise Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ı kapsayan üç günlük Körfez turunun öncesinde, eğer görüşmelere katkı sağlayacağını düşünürse perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya'nın Ukrayna konusunda ciddi görüşmelere hazır olduğunu ancak Moskova'nın Kiev'in müzakereye hazır olduğundan şüphe duyduğunu söyledi. Ryabkov, "Tahminlerde bulunmak için erken. Sorulması gereken soru Kiev rejiminin sponsorlarına ve Kiev'in kendisine yöneltilmelidir: müzakereye hazırlar mı?" Ryabkov, "Mevcut yaklaşımla, bu figürlerin çizgisini karakterize edebilecek kelimenin uzlaşmazlık olduğuna dair kesin bir izlenimimiz var" dedi. Ryabkov, Ukrayna'daki çatışma bağlamında "sahadaki" gerçeklerin tanınması gerektiğini söyledi. Almanya: İstanbul buluşmasından memnunuz Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Türkiye’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere etmeye hazır olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Merz, başkent Berlin’de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Görüşmelerde öncelikle Ukrayna’daki savaşı ele aldıklarını belirten Merz, Ukrayna’nın koşulsuz 30 günlük ateşkesi kabul ettiğine işaret etti. Merz, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in onayını bekliyoruz.” dedi. Bu hafta içinde gerçek bir ilerleme sağlanamaması durumunda yaptırımların önemli ölçüde sıkılaştırılması için çaba sarf edeceklerini yineleyen Merz, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik 17. yaptırım paketinin hazırlandığını ve bunun onaylanacağını aktardı. Merz, Avrupalı liderlerin önerilerinin Rus yönetimi tarafından kabul edilmemesi halinde ek yaptırımların uygulanması için de çaba göstereceklerini kaydetti. Bu yaptırımların enerji ve finans sektörüne yönelik olabileceğini dile getiren Merz, "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye'ye şahsen giderek orada Devlet Başkanı Putin ile barış üzerinde görüşme yapmaya hazır olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

"Top sadece Rusya'da" Barış müzakerelerinin başlaması için kararın Kremlin’e ait olduğunu vurgulayan Merz, “Top artık sadece Rusya’da.” ifadesini kullandı. Ateşkes sağlanmadan barış görüşmelerinin mümkün olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Merz, kısa süre önce Kiev’e yaptığı ziyaretin ardından 11 Mayıs’ta ABD yönetimiyle yoğun temaslarda bulunduğunu aktardı. Merz, Rusya’nın yoğun bombardımanlarına rağmen Zelenskiy’nin Putin’in teklifini kabul ederek İstanbul’a gitme kararının desteklendiğini belirtti. Yaptırımlar konusunda kararlı olduklarını yineleyen Merz, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade etti. Ancak savaş sürdüğü sürece Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Merz, şunları kaydetti: “Hiçbirimiz Avrupa’da sınırların askeri güç kullanılarak değiştirilmesini kabul edemeyiz. Eğer buna bir kez göz yumarsak, diğer Avrupa ülkelerine yönelik daha fazla saldırganlıkla karşı karşıya kalırız. Kimse kararlılığımızı hafife almamalı.”​​​​​​​