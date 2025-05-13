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        Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin | Dış Haberler

        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin

        Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerede sadece Rusya lideri Putin'le görüşeceğini, Rusya delegasyonuyla görüşmek için İstanbul'a gelmeyeceğini açıkladı. Kremlin ise İstanbul görüşmelerine Rusya'dan kimin katılacağını Devlet Başkanı Putin uygun gördüğünde açıklayacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:10
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        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
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        Ukraynalı bir üst düzey yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin perşembe günü İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için bulunacağını, Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini söyledi.

        Zelenskiy, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler için Putin'le İstanbul'da buluşmaya hazır olduğunu belirtmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump da iki liderin İstanbul'da hazır bulunması gerektiğini söylemiş, katkı sağlayabileceğini düşünürse kendisinin de İstanbul'a gelebileceğini belirtmişti.

        Rusya görüşmelere katılıp katılmayacağını ve hangi düzeyde katılacağını henüz netleştirmedi.

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        KREMLİN: PUTİN UYGUN GÖRDÜĞÜNDE

        Kremlin, Zelenskiy ve Trump'ın açıklamalarının ardından bir açıklama yayımlayarak İstanbul'daki müzakerelerde hangi seviyede temsil edileceklerini Devlet Başkanı Putin'in uygun gördüğü tarihte açıklayacaklarını duyurdu.

        Kremlin, Rus delegasyonunun müzakereler için hazırlandığını belirterek konu hakkında ayrıntılı yorum yapmadı.

        PUTİN'İN UKRAYNA İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE ÖNERİSİ

        Rusya Devlet Başkanı Putin, 10 Mayıs akşamı basına yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." diye konuşmuştu.

        11 Mayıs günü Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

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