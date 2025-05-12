Trump: İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesinden iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İstanbul'da yapılacak görüşmeye atıf yaparak, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Rusya'nın 30 günlük ateşkese de evet diyeceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeler için iyi bir ev sahibi olacağını düşündüğünü söyleyen Trump, "İki ülke liderinin de İstanbul'da olacağını düşünüyorum. Ben de gidebilirim. O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim" dedi.

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Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelip ateşkese ulaşması konusunda çok ısrarcı olduğunu ve İstanbul'daki görüşmenin çok iyi geçeceğine inandığını ifade eden Trump, "Türkiye'de (15 Mayıs) Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Trump'ın Putin'le doğrudan görüşmelere katılmasını desteklediğini belirtti. Ukrayna lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst düzey görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini belirtti. SURİYE'Yİ DEĞERLENDİRDİ Trump ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını hafifletebileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin yanı sıra Suriye konusunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalıştıklarını ve bu ülkeye yaptırımları kaldırabileceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyareti öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna ateşkes süreci konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalıştıklarını kaydeden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." dedi. Suriye yaptırımları konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine sorduğunu ifade eden ABD Başkanı, "Pek çok kişi bana bunu sordu çünkü onlara (Suriye'ye) uyguladığımız yaptırımlar gerçekten de pek bir başlangıç imkanı sağlamıyor. Dolayısıyla bu kararı biz vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.