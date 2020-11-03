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ABD'de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.

ABD’de 59. başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Ülke genelinde seçim sonrası olası protestolara karşı önlemler arttırılıyor.

Ulusal Muhafız birlikleri, ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı, bu kez seçimin ardından olası şiddetli kargaşaya hazırlanıyor. Seçim sonuçları ne olursa olsun topluluklar protesto için hazırlanıyor. Gösteriler şiddete dönüşürse, valiler neredeyse kesinlikle eyaletlerinin Ulusal Muhafızlarını çağıracaklardır.

Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.

Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor.

Pazartesi günü, Massachusetts Valisi Charlie Baker, seçimlerinden sonra kargaşa çıkması ihtimaline karşı bin Ulusal Muhafız askerinin hazır olmasını emretti.

Oregon Valisi Kate Brown da Portland bölgesi için olağanüstü hal ilan etti ve seçimlerin ardından oluşabilecek şiddet endişelerini gerekçe gösterdi.

Planlar uyarınca, Oregon Eyalet Polisi ve Multnomah İlçe şerifi, şehirdeki kamu güvenliğinin yönetimini devralacak ve Brown, Ulusal Muhafızları, üyelerinin kalabalığın kontrolünde eğitilmesi için hazırda olmaları için yönlendirdiğini söyledi.

Geçen hafta itibariyle, 10 eyalet seçim görevlerine yardımcı olmak için Ulusal Muhafızları göreve çağırdı.

Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.

Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor.