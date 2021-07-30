Biden'dan aşı zorunluluğu açıklaması!

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ABD Başkanı Joe Biden, son haftalarda artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı milyonlarca federal çalışana aşılanma ya da maske kullanma, haftalık test yaptırma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Biden, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, daha fazla Amerikalıyı aşılatmak ve Delta varyantının yayılmasını yavaşlatmak için yeni eylemler planını açıkladı.

Kovid-19 vaka sayısı artışlarının ve ölümlerinin önlenebilir olduğuna vurgu yapan Biden, “Şu anda 'Aşıyı keşke yaptırsaydım’ diyen çok fazla insan ölüyor ya da sevdikleri birinin ölümünü izliyor. Bu bir Amerikan trajedisidir. Ölmek zorunda olmayan insanlar ölüyor.” diye konuştu.

Biden, ülkede aşı yaptırmamış federal çalışanlara aşılarını tamamlamaları gerektiği çağrısında bulunarak, aksi takdirde her hafta Kovid-19 testi yaptırmaları, maske kullanmaları ve sosyal mesafeyi korumak zorunda kalacaklarını duyurdu.

Savunma Bakanlığına da seslenen Biden, ordu mensuplarının zorunlu yaptırması gereken aşılar listesine Kovid-19 aşısının da eklenmesi, aynı şekilde federal kurumlarla iş yapan yüklenici firmalara da benzer uygulamanın getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Biden, eyalet ve yerel yönetimlere de, aşılamaya teşvik için Koronavirüs Yardım Paketi fonundan aşı yaptıranlara 100 ABD doları verilmesi çağrısında bulunarak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, çalışanlarına ve aile üyelerine aşı yaptırmaları için izin vermeleri halinde geri ödeme alacaklarını bildirdi.

"BU BİR ÖLÜM VE KALIM MESELESİDİR"

Ülkede Kovid-19’a yakalanarak hastalanan veya ölen kesimin çoğunluğunun aşı yaptırmamış kişilerden oluştuğunu tekrarlayan Biden, “Bu kişiler kendilerinin, ailelerinin, çevresinin hayatını riske atıyor. Ulusun kırılgan ekonomisini ve normale dönüşü tehlikeye sokuyor. Her Amerikalı için aşımızın olması bir Amerikan nimetidir. Bu nimeti boşa harcamak çok yazık.” dedi.

Biden, bazı Cumhuriyetçi Parti milletvekilleri ve eyalet valilerinin aşılama konusunda halkı teşvik eden çağrılarını da takdir etiğini belirterek, “Bu olayın partizanlıkla ilgisi yok. Kelimenin tam anlamıyla bu bir ölüm ve kalım meselesidir.” diye konuştu.

Okulların güz döneminde tamamen açılması gerektiğine de işaret eden Biden, öte yandan uzmanların bilimsel açıdan şu an için destekleyici üçüncü doz aşı vurulmasına ihtiyaç görmediklerini kaydetti.

Analistler, ülke genelinde federal hükümetten maaş alan yaklaşık 4 milyon çalışanın bulunduğunu, ancak Biden’ın yeni kararının, federal hükümetle iş yapan yüklenici firmalarla birlikte 7 milyon kişiyi etkileyebileceğine dikkati çekiyor.

PENTAGON'DAN AŞI ŞARTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tüm askeri ve sivil personelinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmalarını, aşı olmayanların maske ile fiziksel mesafe kurallarına uymasını, düzenli test yaptırmasını ve resmi seyahat kısıtlamalarına tabi olmasını istedi.

Pentagon basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Başkan Joe Biden’ın Kovid-19’u yenme taahhüdünü yerine getirmek için hızlı hareket ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Başkan’ın yayınladığı kılavuza göre, tüm askeri ve sivil Savunma Bakanlığı personelinden aşı yaptırmaları istenecek. Bunu yapamayan veya yapmak istemeyen personelin maske takması, fiziksel mesafe kurallarına dikkat etmesi, düzenli test yaptırma şartına uyması ve resmi seyahat kısıtlamalarına tabi olması gerekecektir.” ifadeleri paylaşıldı.

Bu çerçevede Bakanlıkta yapılan çalışmalar arasında ayrıca, Kovid-19 aşısının askeri personel için gerekli aşılar listesine eklenmesiyle ilgili sağlık uzmanlarına ve Genelkurmay Başkanlığına danışılacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün, son haftalarda artışa geçen Kovid-19 vakalarına karşı açıkladığı eylem planında, milyonlarca federal çalışana aşılanma ya da maske kullanma, haftalık test yaptırma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu.

Biden, Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına da çağrıda bulunarak, ordu mensuplarının zorunlu yaptırması gereken aşılar listesine Kovid-19 aşısının da eklenmesi gerektiğini ifade etmişti.

ABD'DE ÖZEL ŞİRKETLER DE ÇALIŞANLARINA KOVİD-19 AŞISI ZORUNLULUĞU GETİRİYOR

Ülkede bazı eyalet ve şehir belediyelerinin yanı sıra ülkenin en büyük özel şirketlerinden bazıları da çalışanlarına aşı talep etmek için harekete geçti.

Teknoloji devleri Facebook ve Google ile birlikte bu hafta Delta ve United hava yolu şirketleri, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in de aralarında bulunduğu büyük finans kuruluşları, Washington Post ve CNN gibi medya organları da çalışanlarının işe dönmeden önce aşılarının tam olduğunu kanıtlamaları gerektiğini duyurdu.

New York ve California eyaletleri de bu hafta içi çalışanlarına eylül ortasına kadar Kovid-19 aşılarını tamamlamaları ya da her hafta test yaptırmak, maske kullanmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak gibi yükümlülüklerle karşı karşıya kalacakları konusunda uyarmıştı.