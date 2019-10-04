04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Takımımızın, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde yapacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
"Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdurkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman"
— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) October 4, 2019
20.20'DE AÇIKLANDI
Euro 2020'de yer almanın önemine her açıklamasında vurgu yapan Şenol Güneş'in iki kritik maç için belirlediği Ay-Yıldızlı aday kadro saat 20.20'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda, aday kadronun 20.20'de açıklanması, teknik heyetin finallere gitme konusunda ne kadar inançlı olduğunu ve bunu tüm takıma aşılamaya çalıştığının bir göstergesi olarak belirtildi.
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