        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 783 düzensiz göçmen ile 169 organizatör yakalandı

        783 düzensiz göçmen ile 169 organizatör yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzensiz göçe yönelik dün gerçekleştirilen denetimlerde 132'si yabancı uyruklu 169 göçmen kaçakçısının ve 783 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 08:33 Güncelleme: 22.10.2025 - 08:33
        Düzensiz göçmen operasyonu
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan denetimlerde 132’si yabancı uyruklu 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 783 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik dün düzenlenen denetimlerin detaylarını paylaştı. Denetimler, Göç İdaresi Başkanı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip ile 5 bin 761 noktada, 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal kontrol edildi, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamada 132’si yabancı uyruklu, toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 783 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldığını aktaran Yerlikaya, “Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

