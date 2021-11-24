6 partinin sistem toplantısında RTÜK başlığı

Millet ittifakını oluşturan 4 parti ile deva ve gelecek partisinin temsilcileri Meclis'te bir araya geldi. Metnin son başlığı olan temel hak ve özgürlükler başlığı görüşüldü. Düşünce, ifade ile toplantı gösteri ve yürüyüş hakkının anayasada yer aldığı ancak uygulamada pek çok sıkıntının yaşandığı belirtildi. Bu hakların güvence altına alınmasına yönelik ek düzenlemeler yapılası notasında uzlaşı sağlandı.
RTÜK ÜYELERİ MESLEK ÖRGÜTLERİNCE BELİRLENSİN
Görüşmede, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yapısı da görüşüldü. Mevcut sistemde siyasi parti grupları sandalye dağılımlarına göre ismi aday gösterip Meclis'te seçtirebiliyor. Ancak 6 parti temsilcisi, RTÜK üyelerini meslek örgütleri ve iletişim sektörü tarafından gösterilecek adaylar arasından Meclis'te seçilmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu başlıkta TRT Anadolu Ajansı ve basın ilan kurumunun yapısı da görüşüldü.
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ, EŞİT YÜKSELME İMKAN
Kadın hakları konusu da toplantıda ele alındı. Kadınların karar alma mekanizmasındaki yeri, kadın-erkek eşitliği, eşit işe eşit ücret, eşit yükselme imkanı ve bunların devlet politikası haline getirilmesi noktasında uzlaşı sağlandı.
Toplantıda çevresel konular, ile sosyal haklar başlığı altında, sivil toplumun güçlendirilmesi STK'ların daha bağımsız hale getirilmesi ve devletin karar alma süreçlerinde daha çok yer alması noktasında mutabakata varıldı.
LİYAKAT, YOLSUZLUKLA MÜCADELE, YEREL YÖNETİMLER, ÜNİVERSİTELER
Önümüzdeki hafta kamu yönetimi başlığı altında, kamuya girişte sınav sistemleri, liyakat, yolsuzluklarla mücadele, yerel yönetimler. Üniversitelerin yapısı, düzenleyici denetleyici kurumlar ve siyasi etik kanunu görüşülerek çalışma tamamlanmış olacak.
Yaklaşık 2 buçuk sayfadan oluşması beklenen metnin 15 Aralık'ta genel başkanlara sunulması bekleniyor.
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