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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 6 kişinin öldüğü İstiklal saldırısıyla ilgili 2 zanlı yakalandı

        6 kişinin öldüğü İstiklal saldırısıyla ilgili 2 zanlı yakalandı

        İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sıcak bir gelişme yaşandı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/YPG mensubu Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişini illegal olarak sağlayan ve yaşam malzemesi tedarik ederek, barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul'a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 2 terör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 09:03 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:37
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        6 kişinin öldüğü İstiklal saldırısıyla ilgili 2 zanlı yakalandı
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        İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de gerçekleşen terör saldırısına ilişkin yardım ve yataklık yapan 2 zanlı yakalandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü, İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin, bölücü terör örgütüne yönelik devam ettirilen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

        SALDIRININ BİR NUMARALI FAİLİNİN TÜRKİYE’YE GEÇİŞİNİ SAĞLAMIŞLAR

        Yürütülen soruşturma çerçevesinde geçmiş dönemlerde PKK/KCK-TM (Türkiye Meclisi) yapılanmasında sözde siyasi ve ideolojik eğitim alan örgüt mensupları içerisinden seçilerek, İstanbul’da silahlı eylem ve sabotaj eğitimine alınan bir hücre tespit edildi. Söz konusu PKK hücresinin, 13 Kasım 2022’de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırının faillerinden olan Suriye uyruklu PYD üyesi Ahlam Albashir isimli teröristin Türkiye’ye geçişini sağladıkları ve yaşam malzemesi tedarik ederek, barınma ihtiyacını karşıladıkları anlaşıldı. Adı geçen 2 PKK’lının, eylemin kilit ismini Suriye sınırından İstanbul‘a intikallerini sağladıkları ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulundukları belirtildi. 2 şüpheli polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına zanlılar sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

        ÖRGÜTE YÖNELİK 4 İLDE REHİNE OPERASYONU: 11 GÖZALTI

        İstiklal Caddesi failiyle bağlantılı zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken, örgüte yönelik İstanbul merkezli 4 ilde rehine operasyonu düzenlendi. 23 Aralık’ta Beyoğlu'nda F.K. isimli bir kişinin PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün gençlik yapılanması tarafından rehin alındığı ve silahla tehdit edildiği belirtildi. F.K.’yı zorla alıkoyan ve söz konusu ilçede örgütün gençlik yapılanması saflarında yer alarak geçmişte PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunan şüphelilere yönelik İstanbul, Adana, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda ise yasaklı yayın, Airsoft tabanca ve şahıslara ait dijital materyallere el konuldu.

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